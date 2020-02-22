Аркадий Ротенберг: Лига боевого самбо не ставит задачи соперничества с ММА

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Лига боевого самбо, декларация о создании которой была подписана в субботу в Сочи, не ставит перед собой задачи конкурировать со смешанными единоборствами (ММА). Об этом во время церемонии подписания сообщил президент лиги Аркадий Ротенберг.

Подписи под декларацией поставили Ротенберг, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Цель декларации - развитие лиги профессионального боевого самбо в мире.

"У нас нет цели задушить ММА, мы просто ратуем за свой вид спорта, - сказал Ротенберг. - Мы - мирные люди и хотелось бы, чтобы эти бои проходили только на ковре, а в мире царили дружба, мир и согласия. Мы не против ММА, пусть оно развивается, мы будем дружить и, может быть, мы что-то полезного можем взять у них, что-то - они у нас".

Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдет в Сочи 22 февраля, в чемпионате примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта России, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Встречи состоятся в семи весовых категориях: 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 кг.