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Летние неолимпийские виды спорта

Аркадий Ротенберг: Лига боевого самбо не ставит задачи соперничества с ММА

Первый чемпионат организации пройдет в Сочи 22 февраля

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Лига боевого самбо, декларация о создании которой была подписана в субботу в Сочи, не ставит перед собой задачи конкурировать со смешанными единоборствами (ММА). Об этом во время церемонии подписания сообщил президент лиги Аркадий Ротенберг.

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Подписи под декларацией поставили Ротенберг, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Цель декларации - развитие лиги профессионального боевого самбо в мире.

"У нас нет цели задушить ММА, мы просто ратуем за свой вид спорта, - сказал Ротенберг. - Мы - мирные люди и хотелось бы, чтобы эти бои проходили только на ковре, а в мире царили дружба, мир и согласия. Мы не против ММА, пусть оно развивается, мы будем дружить и, может быть, мы что-то полезного можем взять у них, что-то - они у нас".

Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдет в Сочи 22 февраля, в чемпионате примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта России, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Встречи состоятся в семи весовых категориях: 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 кг.

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Летние неолимпийские виды спорта
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