Капдевила считает, что РПЛ стоит на одном уровне с чемпионатами Испании и Италии

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) стоит на одном уровне с чемпионатами Испании и Италии. Такое мнение он высказал ТАСС на Кубке легенд.

Кубок легенд проходит в Москве и завершится в воскресенье.

"Чувствую себя фантастически, находясь в России, - заявил Капдевила. - Прекрасно провожу время, очень рад быть здесь. Отличный турнир, много зрителей, столько прекрасных бывших футболистов, звезд мирового уровня".

Капдевила поделился впечатлениями от просмотров матчей чемпионата России. "У вас очень хороший уровень, наравне с Испанией и Италией у вас самый высокий уровень футбола именно в Европе, не включая Англию. У вас очень страстные болельщики, как у нас в Испании".

По итогам групповых этапов еврокубков ни один клуб из России не пробился в плей-офф. В основном раунде Лиги чемпионов от России выступали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар". "Я уверен, что все дело в деньгах, если у тебя есть много денег сегодня, то твой клуб находится на вершине. Клубы с большими деньгами ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"У нас много денег есть только по сути у "Барселоны" и "Реала". Во многом влияют доходы от ТВ-прав. Вот в Англии "Лестер" стал чемпионом, клуб без особых бюджетов. Но в России или Испании чемпионаты все время выигрывают одни и те же команды, три-четыре постоянных претендента, а у остальных нет никаких шансов", - заключил Капдевила.