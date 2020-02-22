Капдевила считает Черышева одним из ведущих футболистов в чемпионате Испании

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Чемпион Испании в составе "Депортиво" Жоан Капдевила считает, что полузащитник "Валенсии" Денис Черышев входит в список ведущих футболистов чемпионата Испании. Такое мнение Капдевила высказал ТАСС.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в 17 матчах в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Черышев забил гол в ворота итальянской "Аталанты" (1:4).

"Русские игроки очень сильны для таких команд в чемпионате Испании, как "Валенсия", "Вильярреал" или "Сельта" (в которой до конца сезона будет играть нападающий Федор Смолов - прим. ТАСС). Это отличная подготовка для перехода российских игроков уже в большие клубы, - сказал Капдевила. - Черышев - фантастический игрок, он очень быстрый. Я считаю его одним из топовых футболистов в чемпионате Испании, он один из лидеров сборной России".

Также Капдевила оценил шансы сборной России на чемпионате Европы 2020 года. "После чемпионата мира все убедились в сборной России. В 1/8 финала не ожидал, что вы обыграете Испанию, но все помнят, чем закончилось. Я хочу посетить Санкт-Петербург во время чемпионата Европы, Россия - прекрасная страна", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Матчи турнира также примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов.