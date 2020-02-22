Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на многодневке "Ски Тур"

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. В финальном забеге Клебо преодолел 1,5 км дистанции за 2 минуты 52,07 секунды. На втором месте финишировал Пол Голберг (отставание - 1,20 секунды). Третьим стал Эрик Вальнес (+1,60).

ТАСС, 22 февраля. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт, который прошел в норвежском Тронхейме в рамках многодневной гонки "Ски Тур".

Российский лыжник Александр Большунов, возглавляющий общий зачет Кубка мира, не смог отобраться в финал, упав на финишной прямой в полуфинале.

На стадии полуфинала участие в спринте также завершил еще один россиянин Глеб Ретивых. Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко выбыли в четвертьфинале.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете "Ски Тура", его время составляет 2 часа 28 минут 50 секунд. Второе место занимает норвежец Пол Голберг, отставая на 34 секунды. Третьим идет его соотечественник Финн-Хоген Крог (+1.35). В общем зачете Кубка мира также лидирует Большунов, набрав 1832 очка. На втором месте находится Клебо (1374), на третьем - норвежец Шур Рёте (1024).

Лидером среди женщин в общем зачете "Ски Тура" является норвежка Тереза Йохауг (2:19.28), на втором и третьем местах расположились ее соотечественницы Хейди Венг (+2.33) и Ингвильд Эстберг (+2.34) соответственно. Лучшая из российских лыжниц Анна Нечаевская находится на 27-м месте (+11.09). Йохауг лидирует в общем зачете Кубка мира (1918), на втором месте идет Венг (1337), на третьем - россиянка Наталья Непряева (1260).