{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на многодневке "Ски Тур"

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены
Йоханнес Клебо Silas Stein/dpa/ via AP
Описание
Йоханнес Клебо
© Silas Stein/dpa/ via AP

ТАСС, 22 февраля. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт, который прошел в норвежском Тронхейме в рамках многодневной гонки "Ски Тур".

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. В финальном забеге Клебо преодолел 1,5 км дистанции за 2 минуты 52,07 секунды. На втором месте финишировал Пол Голберг (отставание - 1,20 секунды). Третьим стал Эрик Вальнес (+1,60).

На эту тему
Бородавко: досадная ошибка оставила лыжника Большунова вне финала спринта на "Ски Туре"

Российский лыжник Александр Большунов, возглавляющий общий зачет Кубка мира, не смог отобраться в финал, упав на финишной прямой в полуфинале.

На стадии полуфинала участие в спринте также завершил еще один россиянин Глеб Ретивых. Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко выбыли в четвертьфинале.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете "Ски Тура", его время составляет 2 часа 28 минут 50 секунд. Второе место занимает норвежец Пол Голберг, отставая на 34 секунды. Третьим идет его соотечественник Финн-Хоген Крог (+1.35). В общем зачете Кубка мира также лидирует Большунов, набрав 1832 очка. На втором месте находится Клебо (1374), на третьем - норвежец Шур Рёте (1024).

Лидером среди женщин в общем зачете "Ски Тура" является норвежка Тереза Йохауг (2:19.28), на втором и третьем местах расположились ее соотечественницы Хейди Венг (+2.33) и Ингвильд Эстберг (+2.34) соответственно. Лучшая из российских лыжниц Анна Нечаевская находится на 27-м месте (+11.09). Йохауг лидирует в общем зачете Кубка мира (1918), на втором месте идет Венг (1337), на третьем - россиянка Наталья Непряева (1260).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Саночник Репилов пропустил этап Кубка мира в Германии из-за тяжелого падения на тренировке
По словам личного тренера саночника Альберта Демченко, принято решение не рисковать здоровьем спортсмена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС