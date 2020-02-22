Бобслеист Гайтюкевич, перевернувшийся во время заезда, досрочно завершил выступление на ЧМ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский пилот боба-двойки Ростислав Гайтюкевич, перевернувшийся во время второго заезда на чемпионате мира в немецком Альтенберге, досрочно прекращает свое выступление на этих соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Анна Макарова.

"Я изначально была против того, чтобы Ростислав, основательно вымотанный на предыдущих стартах, ехал на этот чемпионат мира, - призналась Макарова. - Нужно спросить у тренерского штаба сборной, зачем они заявили на старт вымотанного пилота, имеющего к тому же на этой трассе очень маленький накат. Я виню себя только в том, что мы позволили нашему ученику выехать на этот турнир, спортсмен получил ушибы и сотрясение мозга. Поэтому на этом чемпионате мира Гайтюкевич больше выступать не будет".

"Ради чего нужно было жертвовать спортсменом, имеющим очень маленький опыт выступления на такой сложной трассе, как Альтенберг? И который находится не в самом лучшем физическом состоянии. Я хочу услышать ответы от тренерского штаба сборной, чем они руководствовались, заявляя Гайтюкевича. Тренеры сборной ведь прекрасно понимали, что от Ростислава нельзя было ждать результата на малознакомой для него трассе", - добавила собеседница ТАСС.

После падения во время второго заезда российский спортсмен смог выбраться из своего боба только при помощи посторонних.

На юниорском чемпионате мира, который проходил в немецком Винтерберге в начале февраля, Гайтюкевич занял первое место в соревнованиях экипажей бобов-четверок и второе - в бобах-двойках.