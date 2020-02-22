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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: лыжник Большунов не получил травм при падении в спринте на "Ски Туре"

Россиянин допустил падение на финишной прямой в полуфинале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Лидер общего зачета Кубка мира российский лыжник Александр Большунов не испытывает проблем со здоровьем после падения в полуфинале спринта в рамках многодневки "Ски Тур". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Большунов, возглавляющий общий зачет многодневки, в полуфинальном забеге допустил падение на финишной прямой и не вышел в финал, показав последний (шестой) результат. Россиянин бежал полуфинал вместе с норвежцами Йоханнесом Клебо, Полом Голбергом, Эриком Вальнесом, Финном-Хогеном Крогом и Сименом Крюгером. После падения Большунов доезжал до финиша на очень низкой скорости.

"Не переживайте, у Саши все в порядке", - сказала Вяльбе.

Это не единичный подобный инцидент для Большунова в спринте на текущем турнире - во вторник он также не сумел выйти в финал из-за падения, которое было спровоцировано Крюгером.

"Ски Тур" завершится в воскресенье гонками преследования у мужчин и женщин.

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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