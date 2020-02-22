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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Репилов пропустил этап Кубка мира в Германии из-за тяжелого падения на тренировке

По словам личного тренера саночника Альберта Демченко, принято решение не рисковать здоровьем спортсмена
Роман Репилов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Обладатель двух золотых медалей чемпионата мира по санному спорту в Сочи Роман Репилов из-за тяжелого падения на тренировке вынужден был пропустить этап Кубка мира в немецком Винтерберге. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Альберт Демченко.

"У Романа было сильное падение на первой тренировке в нижней части трассы, поэтому мы приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена и не заявлять его на этот этап Кубка мира. Хотим, чтоб он как следует восстановился и подготовился к финальному этапу, который пройдет через неделю в Кёнигзее. Он отделался ушибами, никаких переломов нет, голова тоже цела", - заметил Демченко.

"Причем вместе с Романом совершили падения еще четыре-пять саночников. Одним из них стал наш Степан Федоров, сломавший палец. В какой-то степени эти происшествия объясняются небольшими проблемами в качестве подготовки трассы, которая незадолго до начала соревнований подверглась воздействию природной стихии", - добавил собеседник агентства.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил также в Винтерберге, Репилов на одной из тренировок совершил падение, в результате которого сильно повредил сани.

Этап Кубка мира по санному спорту в Винтерберге проходит с 22 по 23 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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