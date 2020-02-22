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Чемпионат мира по биатлону

Чепиков: российским биатлонистам пока не хватает мастерства для борьбы с лидерами

Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Мужской сборной России по биатлону не хватает профессиональных качеств для того, чтобы на равных бороться с лидерами. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.

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В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка. Российские биатлонисты показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты. Выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы.

"Конечно, хотелось бы лучшего результата, у некоторых участников команды был приличный запас по скорости, это как-то удивляет, - сказал Чепиков. - Нужно разобраться в причинах, потому что все уже участвовали на крупных международных соревнованиях. И основной вывод - нам еще не хватает профессиональных качеств, чтобы бороться с лидерами, норвежцами и французами".

Стартовавший в составе российской команды первым Евгений Гараничев допустил три промаха на двух огневых рубежах и передал эстафету 14-м. "Я так понимаю, по объективным показателям Евгений попал в эстафетную четверку, - отметил Чепиков. - Конечно, можно было попробовать и Карима Халили, но это для него был очень крупный старт, поэтому, быть может, тренеры решили поставить более опытного Гараничева. Там, вероятно, не было серьезной объективной разницы в функциональной подготовке".

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами.

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Чемпионат мира по биатлону
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