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Летние неолимпийские виды спорта

Российские регбисты добились первой победы на чемпионате Европы, обыграв португальцев

Встреча завершилась со счетом 19:18
Российские регбисты EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE
Описание
Российские регбисты
© EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по регби 2020 года, обыграв команду Португалии со счетом 19:18 в третьем туре турнира. Матч прошел в Калининграде.

В составе сборной России попытку занес Андрей Остриков, в активе Рамиля Гайсина четыре штрафных и одна реализация.

До окончания турнира сборной России предстоит провести две игры. 7 марта в Краснодаре россияне встретятся с румынскими регбистами, 14 марта - с командой Грузии (матч пройдет в Тбилиси).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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