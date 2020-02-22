Российские регбисты добились первой победы на чемпионате Европы, обыграв португальцев

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по регби 2020 года, обыграв команду Португалии со счетом 19:18 в третьем туре турнира. Матч прошел в Калининграде.

В составе сборной России попытку занес Андрей Остриков, в активе Рамиля Гайсина четыре штрафных и одна реализация.

До окончания турнира сборной России предстоит провести две игры. 7 марта в Краснодаре россияне встретятся с румынскими регбистами, 14 марта - с командой Грузии (матч пройдет в Тбилиси).