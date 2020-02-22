Вице-президент СБР: обыски у Логинова и Гараничева повлияли на результат эстафеты на ЧМ

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ситуация с обысками в расположении сборной России по биатлону повлияла на результат мужской эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты, выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер чемпиона мира и одного из участников эстафеты Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Конечно, это все влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра, - сказал Чепиков. - Очень плохо, что такие ситуации возникают - причем непонятно откуда и в дни очень важных стартов, таких как чемпионат мира. Хотя причем тут Логинов, ведь проблемы с аккредитацией были у его тренера, который не является тренером и членом сборной. Логинов же не может нести за него ответственность".

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами.