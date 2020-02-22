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Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: обладатели Кубка мира по санному спорту определятся в Кенигзее в жаркой борьбе

Финальный этап пройдет с 29 февраля по 1 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Победители в общем зачете Кубка мира по санному спорту среди мужчин и женщин будут определены в жарком противостоянии, которое развернется на финальном этапе в немецком Кенигзее, поэтому лидерам зачета россиянам Роману Репилову и Татьяне Ивановой ни в коем случае нельзя расслабляться. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Финальный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее с 29 февраля по 1 марта. В настоящее время лидерство в общем зачете сохраняют российские спортсмены Роман Репилов, который, несмотря на пропуск этапа Кубка мира в Винтерберге из-за травмы, идет первым, опережая итальянца Доминика Фишналлера на одно очко. Иванова опережает идущую второй немку Юлию Таубиц на 27 очков.

"Радует, что Репилов, несмотря на пропуск сегодняшнего этапа, сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира. Судьба Кубка находится в его руках. Отрыв Татьяны от своей ближайшей преследовательницы также незначителен, поэтому расслабляться ей нельзя ни в коем случае", - считает Чудинов.

Виктория Демченко, показавшая в Винтерберге четвертый результат, досрочно обеспечила себе третье место в общем зачете Кубка мира. "Этот сезон Виктории, конечно, удался. Она и сама не скрывала сегодня положительных эмоций после финиша. Но ошибки у нее сегодня во время прохождения трассы, конечно, присутствовали", - отметил главный тренер.

Промежуточное третье место в общем зачете Кубка мира занимает Семен Павличенко, допустивший серьезную ошибку в нижней части трассы. Спортсмен занял итоговое 12-место. "Семен был очень расстроен случившимся", - заметил Чудинов. Преимущество Павличенко над идущим четвертым немцем Йоханнесом Людвигом составляет 51 очко.

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Зимние олимпийские виды спорта
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