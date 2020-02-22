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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Логинов обсудит травлю в свой адрес с главой комиссии спортсменов IBU

Ранее глава комиссии американка Клэр Эган заявила, что российский биатлонист может обратиться к ней за помощью

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов обсудит травлю со стороны других спортсменов и последний случай с обыском с главой комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Эган. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания эстафеты на чемпионате мира в Антхольце.

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После завоевания бронзы в гонке преследования Логинов заявил о готовности обсудить с другими биатлонистами тему его допингового прошлого, которая постоянно возникает в последние годы. В субботу Эган заявила, что российский биатлонист может обратиться к ней за помощью, если считает, что его права нарушаются.

"Никто не откликался на это предложение, но я обязательно пообщаюсь со спортсменами, и это будет моя инициатива. Я надеюсь, что они меня поддержат, я за диалог, - сказал Логинов - Глава комиссии спортсменов Клэр Эган готова обсудить это со мной? Я с удовольствием к ней обращусь и с удовольствием с ней пообщаюсь".

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты показали четвертый результат. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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