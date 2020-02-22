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Летние олимпийские виды спорта

Шевченко: российские рапиристки на этапе Кубка мира в Казани показали прекрасный результат

Аделина Загидуллина стала бронзовым призером в личных соревнованиях

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Дмитрий Шевченко считает, что российские рапиристки, выступавшие на этапе Кубка мира в Казани, показали прекрасный результат. Таким мнением с журналистами он поделился по итогам второго дня соревнований.

"На сегодняшний момент кандидаты в сборную команду Дериглазова Инна, которая является лидером мирового рейтинга, и Загидуллина Аделина - ее подруга по команде, показали прекрасный результат, попали в восьмерку сильнейших. Аделина бронзовым призером стала. Также Марта Мартьянова показала сегодня прекрасное фехтование, вошла в 16 лучших. Эти три девушки, которые на сегодняшний момент находятся в хорошей спортивной форме, подтвердили уровень своего мастерства на этом турнире", - сказал он.

По итогам первого дня соревнований российская спортсменка Аделина Загидуллина заняла третье место, уступив в полуфинале китаянке Ши Юэ.

"К девушкам нет особых претензий, хотя есть вопросы. Поэтому будем работать - впереди у нас еще три турнира и чемпионат России до Олимпиады. Это четыре соревнования, на которых мы постараемся подготовиться, чтобы команда была конкурентоспособной", - добавил старший тренер.

В командных соревнованиях, которые пройдут 23 февраля, российскую сборную представят Дериглазова, Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин проходит в Казани с 21 по 23 февраля.

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