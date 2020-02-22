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Чемпионат мира по биатлону

Чепиков: тренерский штаб женской сборной России по биатлону нуждается в изменениях

В субботу россиянки заняли восьмое место в эстафете на чемпионате мира

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Женская сборная России по биатлону нуждается в корректировках в тренерском штабе. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась женская эстафетная гонка, российские биатлонистки показали восьмой результат. Выиграли гонку норвежки, вторыми стали немки, третьими - украинки.

"Мы надеялись в этом сезоне, что у нас будет молодая кровь, в начале сезона неплохо показали себя наши девушки, но потом произошел какой-то непонятный сбой, - сказал Чепиков. - Может быть [причиной стала], январская подготовка, а может быть и базовая летняя, нужно проводить анализ и, возможно, вносить корректировки в тренерском составе. У них и стрельба, мягко говоря, не клеится. Видимо, надо усилить тренером по стрелковой подготовке".

Пост старшего тренера женской сборной России занимает Виталий Норицын, тренером по стрельбе является Леонид Гурьев.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами.

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Чемпионат мира по биатлону
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