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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Логинов считает обвинения в свой адрес голословными, ему нечего стыдиться

Биатлонист также отметил, что не собирался отказываться от эстафеты
Александр Логинов EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов считает голословными обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в том, что его личный тренер Александр Касперович мог быть причастен к допинговым нарушениям по причине использования чужой аккредитации на чемпионате мира в Антхольце. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания эстафетной гонки.

"В связи с тем, что Касперович использовал чужую аккредитацию, IBU начал подозревать, что он скрывается под чужой фамилией и что по этой причине мое успешное выступление здесь должно вызывать вопросы, - сказал Логинов. - Но это голословные предположения, у меня даже слов нет".

"От эстафеты я отказываться не собирался, потому что мне нечего стыдиться: я ничего не употреблял, даже мысли такой не было. Я презираю все это. Да и как такое возможно сейчас, в 2020 году, когда нас обвиняют со всех сторон? Даже думать об этом противно", - добавил он.

Биатлонист рассказал, что Касперович помогал ему при подготовке к чемпионату мира. "Он был со мной на сборе в Риднау, где решал организационные вопросы. Здесь ему хотелось поддержать меня во время гонки, поэтому он и взял не свою аккредитацию", - рассказал Логинов.

"Но как можно было на основании этого выстроить цепочку, согласно которой я с помощью Касперовича пытаюсь кого-то обмануть? Он живет в соседней комнате, вместе с женой и внучкой, и когда приехала полиция, их тоже заперли в комнате. Внучка плакала, ее пришлось успокаивать", - рассказал Логинов.

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты, выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлониста России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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