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Летние неолимпийские виды спорта

Регбист Гресев остался недоволен игрой сборной России в матче ЧЕ против португальцев

Россияне одержали победу со счетом 19:18

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России не смогла показать свою лучшую игру в матче чемпионата Европы против команды Португалии, россияне неудачно действовали во втором тайме. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок сборной России Виктор Гресев.

Российская команда обыграла сборную Португалии со счетом 19:18.

"Неплохой первый тайм, действовали по установке тренеров, но опять провальный второй тайм, будем разбираться. Мы провалили второй тайм, везение тут ни при чем. Не следовали установке, хорошо, что победили, хотя несколько раз не занесли попытки, - сказал Гресев. - Настраивались на матч как обычно, давно с ними не играли".

"Посмотрели игры сборной Португалии, у них очень быстрая игра. Во втором тайме они устроили практически семерку, но мы готовились к этому. Я недоволен тем, как мы сыграли, будем реабилитироваться дальше. Это важная победа, она была важна как воздух, поэтому мы рады победе, но я не рад тому, как мы это сделали", - отметил регбист.

В следующем матче сборная России сыграет в Краснодаре с командой Румынии. Румынская команда также начала с двух поражений, но в третьем матче обыграла команду Бельгии.

"Румыны - серьезный соперник с большими нападающими, с хорошей схваткой. Они знамениты своими молами, будем готовиться к этому, - сказал Гресев. - Что касается румын, то зачем думать о том, у кого что не ладится [в других командах], нам нужно разбираться со своими делами".

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