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Летние неолимпийские виды спорта

Гайсин: российские регбисты одержали очень нужную и сложную победу над португальцами

Команда России обыграла соперника со счетом 19:18, одержав первую победу в турнире

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби одержала очень сложную и важную победу над португальской командой в третьем матче чемпионата Европы. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок российской команды Рамиль Гайсин.

Сборная России обыграла португальскую команду со счетом 19:18.

"Сегодня было хорошее начало матча, наши нападающие дали очень большое преимущество в игре, и мы его использовали. Но одна ошибка, и португальцы ей воспользовались, набрали семь очков. Мы лидировали с неплохим отрывом, однако во втором тайме опять произошел какой-то переломный момент, нам было тяжело сконцентрироваться, собрать команду. Возможно, на нас повлияло то, что мы сделали задел в первом тайме, надо разбираться, если честно, почему мы вторые таймы так плохо играем", - сказал Гайсин.

По итогам матча на счету Гайсина четыре точных штрафных и одна реализация.

"По игре было видно, что матч напряженный, и лучше понемногу набирать очки, тем более, у меня получалось это делать, и мы этим пользовались. Думаю, это было правильное решение, если выбить мяч в аут, шансы 50 на 50, а так железно забиваем три очка. На мне лежала большая ответственность, но мне это нравится, хорошо играть под давлением", - отметил регбист.

"Я очень рад, ведь мы могли проиграть, это очень хорошая и тяжелая победа. Она нам на данный момент нужна, в том числе и психологически, если бы мы проиграли, не знаю, что бы было. Теперь будем готовиться к матчу с румынами, это соперник еще более сильный, но и его по силам обыграть. У нас хорошая команда, просто надо не делать ошибки, делать выводы и прибавлять в каждом матче", - сказал Гайсин.

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