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Летние олимпийские виды спорта

Рапиристка Загидуллина довольна своим результатом на этапе КМ по фехтованию в Казани

В полуфинале она уступила китаянке Ши Юэ

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Аделина Загидуллина, завоевавшая бронзовую медаль в личном зачете этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, довольна своим результатом. Об этом он сообщила журналистам в субботу.

Загидуллина уступила в полуфинале китаянке Ши Юэ.

"Я довольна, потому что у меня были финальные восьмерки, а именно личных призовых мест не было уже, наверное, около четырех лет. Поэтому довольна. Нужно было держать концентрацию, я старалась думать только о следующем уколе, не думать о финале соревнований, о следующем бое. Только укол - здесь и сейчас", - сказала она.

Загидуллина отметила, что Ши Юэ, победившая в четвертьфинале Инну Дериглазову, находилась сегодня в хорошей спортивной форме. "Она сегодня в хорошей форме, потому что даже в средней форме Инну Дериглазову победить невозможно, она сейчас номер один. Даже когда она чувствует себя не очень, она очень сильная. Поэтому я думаю, что эта китаянка, видимо, сегодня себя хорошо чувствует", - добавила она.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин проходит в Казани с 21 по 23 февраля.

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