ТАСС, 22 февраля. Подмосковный "Витязь" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата череповецкой "Северстали" со счетом 1:2.

В составе подольской команды шайбу забросил Александр Семин (28-я минута). За "Северсталь" точным броском отметился Владислав Кодола (5). Череповецкий клуб впервые в сезоне обыграл "Витязь", в трех предыдущих очных встречах в сезоне победа каждый раз доставалась подмосковной команде.

"Витязь" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка после 61 матча. "Северсталь" с 56 очками после 61 встречи находится на десятой позиции в Западной конференции, клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф. В следующем матче 25 февраля "Витязь" на домашнем льду сыграет с московским "Спартаком". "Северсталь" в этот же день сыграет с "Сочи".

Ранее участие в плей-офф КХЛ от Западной конференции обеспечили себе действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, хельсинкский "Йокерит", московские "Динамо" и "Спартак", а также ярославский "Локомотив".

В других матчах субботы "Адмирал" из Владивостока в домашнем матче обыграл рижское "Динамо" (3:1). Челябинский "Трактор" также на своем льду оказался сильнее "Сибири" (4:0), нижегородское "Торпедо" в гостях в овертайме уступило "Сочи" (0:1).