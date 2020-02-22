Логинов был отправлен на допинг-контроль после эстафеты на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов был отправлен на допинг-контроль после мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

В субботу сборная России, в составе которой, помимо Логинова, выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев, заняла четвертое место в эстафете, первыми стали французы, вторыми - норвежцы, третьими - немцы. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлониста России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Ранее Международный союз биатлонистов заявлял, что после каждой гонки тестирование будут проходить все призеры и еще несколько случало выбранных спортсменов.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.