Шевченко: этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Казани проходит на высоком уровне

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Дмитрий Шевченко назвал уровень проведения этапа Кубка мира, который проходит в Казани с 21 по 23 февраля, высочайшим. Все участники турнира довольны, сообщил Шевченко журналистам в субботу.

"Этот турнир свалился на Казань как снег на голову, потому что Мексика отказалась от проведения этапа Кубка мира, и Казань радушно согласилась его провести. Как всегда, этот турнир проходит на высочайшем уровне - и организации, и логистики. Так что все, по-моему, довольны", - сказал он.

Высокий уровень организации также отметила российская рапиристка Аделина Загидуллина, которая получила бронзовую медаль в личном зачете.

"Отличный [уровень соревнований]. Уже иностранки отмечают, что такой размах, [на других соревнованиях] не бывает такого, чтобы какие-то представления команд, гимны, а у нас вот все с душой. И по правилам все, даже нас не пускают без аккредитации. Организация отличная", - добавила она.

В состав российской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, призер Игр Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова, Аделя Абдрахманова, Виталина Анашенкова, Ольга Батенина, Марта Мартьянова, Мария Мельникова, Лейла Пириева, Анна Прыткова, Валерия Рассолова, Аделина Загидуллина, Полина Козаева, Белла Кулаева, Кристина Самсонова, Анастасия Семенова, Светлана Трипапина, Камилла Цибирова, Виктория Юсова и Оксана Мартинес.