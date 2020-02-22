Гарбузов: победа над сборной Португалии в матче ЧЕ по регби улучшила настроение россиян

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Первая победа сборной России по регби в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы улучшила настроение и психологическое состояние игроков. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Андрей Гарбузов.

Сборная России обыграла команду Португалии со счетом 19:18. В следующем матче россияне встретятся со сборной Румынии.

"Когда выигрываешь, конечно, приятно, но самое главное, что после двух поражений мы наконец-то выиграли. Появилось настроение у команды, у игроков, мы движемся вперед. После поражений непросто приходится, тем более что следующий матч нам надо обязательно выигрывать", - отметил Гарбузов.

Для регбиста прошедшая встреча стала сотой в составе национальной команды и первой в качестве капитана сборной.

"Когда ты капитан, в первую очередь ответственности больше, тренеры больше с меня спросят, мне надо принимать больше решений. Мне все сегодня помогали. Наверное, все же я разобрался, и у меня получилось быть капитаном, - считает спортсмен. - А что касается сотого матча, то теперь мне надо 101-й матч делать, на сотом нельзя останавливаться".