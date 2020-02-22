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Летние неолимпийские виды спорта

Джонс: победа над португальской сборной должна вернуть российским регбистам уверенность

Главный тренер сборной России также отметил, что его важной задачей является омоложение команды

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Первая победа сборной России в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы должна вернуть российским регбистам уверенность в собственных силах. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

Сборная России в субботу обыграла португальскую команду со счетом 19:18. Матч прошел на стадионе "Калининград".

"Сегодня у нас была игра с очень уверенной командой Португалии, которая уже одержала две победы. Мы свои первые игры проиграли, так что это был очень важный матч для нас, чтобы ребята смогли вернуть уверенность в себе, - сказал Джонс. - В первой части игры мы не реализовали много шансов, хотя и вели в счете, это очень важно, потому что матч в итоге закончился с очень близким счетом. Мы выиграли, но понимаем, как много нам предстоит работать над тем, чтобы быть одной из лучших команд Европы".

"Мы хуже играем во вторых таймах, это так. Причины - потеря концентрации, возраст наших игроков. Но у нас большие планы, я пообещал Игорю Артемьеву, что к концу 2020 года у нас будет список игроков, которые в будущем войдут в сборную. Это длинный путь, но я смотрю на то, как становится лучше наша молодежная сборная, и моя важная задача - омоложение команды", - сказал Джонс.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Румынии, матч пройдет 7 марта в Краснодаре. "Сборная Румынии привыкла быть на втором месте в нашей группе на чемпионате Европы, но сейчас сдвинулась немного дальше. Мы очень ждем игры в Краснодаре, надеемся, что ребята сохранят уверенность в себе и будут бороться в этом матче. Будем работать над этим и надеемся на успех", - отметил специалист.

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе с четырьмя баллами и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.

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Летние неолимпийские виды спорта
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