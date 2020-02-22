Привалов считает, что СБР недостаточно защищает Логинова от нападок

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты, выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер чемпиона мира и одного из участников эстафеты Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой участник российской эстафетной четверки Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова, котрый после гонки заявил, что задумался о завершении спортивной карьеры из-за постоянных нападок.

"Саше надо на эту тему поговорить, потому что когда он выиграл (в спринте на турнире в Антхольце - прим. ТАСС), появилась злоба у тех, кто ему проиграл, те же Тарьей и Йоханнес Бё, Мартен Фуркад, хотя последний утверждает, что ничего не говорил, у всех иностранных спортсменов есть повод высказать ему свое мнение, - сказал Привалов. - Я удивляюсь федерации [СБР] - когда я был там, у нас обстановка была нормальной, здесь много зависит от федерации, они могут взять на себя эту проблему и решить. Как говорят, 19 числа пришло письмо, так почему они именно сегодня послали его в полицию? Не завтра, когда закончатся соревнования, а в шесть утра, когда ребята еще спят, это просто наглость, я не представляю, что это такое, и как наша федерация допустила это".

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. После его возвращения в спорт после дисквалификации в его адрес нелицеприятно высказывались многие ведущие биатлонисты, в частности француз Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон.