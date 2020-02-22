Подрезов: матч ЧЕ со сборной Румынии будет архиважным для российских регбистов

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Матч чемпионата Европы по регби против сборной Румынии будет архиважным для российской команды. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок сборной России Владимир Подрезов.

Сборная России в субботу одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы, обыграв команду Португалии со счетом 19:18. Встреча прошла в Калининграде.

"Хотелось закончить уже эту серию проигрышей, победить. У меня была двойная, даже тройная мотивация - я играл в родных стенах, мои близкие и друзья пришли поддержать и посмотреть матч, разочаровать их было нельзя, - отметил регбист. - Мы все верили, что удастся удержать победный счет, и так и вышло. Была интрига до последнего, никто не покидал трибуну, хотя игрокам такие концовки точно не нравятся, это тяжело".

Матч сборных России и Румынии пройдет 7 марта в Краснодаре. Румынская команда также проиграла в первых двух матчах европейского первенства, а в третьем матче победила сборную Испании.

"Румыны тоже имеют небольшие проблемы, как и мы. Матч будет архиважный, нам очень надо побеждать, чтобы остаться в этом дивизионе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы победить. Уверен, будет хорошая борьба", - заключил Подрезов.

После трех туров сборная России замыкает таблицу, находясь на шестом месте, набрав четыре очка. Лидирует команда Грузии, которая победила во всех трех матчах и набрала 14 очков. На втором месте находится сборная Португалии (9), на третьем - сборная Бельгии (6), на четвертом - сборная Испании (5). Команда Румынии занимает пятое место в группе, набрав 4 балла, и опережает российскую команду по разнице набранных очков в матчах.