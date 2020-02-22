Стали известны победители первого чемпионата Лиги боевого самбо

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Определились победители первого чемпионата Лиги боевого самбо. Соревнования прошли на арене "Ледяной куб" в Сочи.

В финале турнира в весовой категории до 57 кг Нурулло Махмадов одержал победу над Али Исмаиловым, в весе до 62 кг победителем стал Армен Тадевосян, в решающей схватке оказавшийся сильнее Шафина Алиева. Дмитрий Сиренко стал победителем соревнований в весовой категории до 68 кг, в финале он победил Ренаса Зайнутдинова, Михаил Коновалов в финале в весовой категории до 74 кг одержал победу над Кириллом Череванем.

В весовой категории до 82 кг победу одержал Залим Керимов, в финале оказавшийся сильнее Николая Родина. Темирлан Мякиев стал победителем турнира в весе до 90 кг, в решающей схватке он победил Артема Авдеева. В финале турнира в весовой категории до 100 кг Евгений Дубина одержал победу над Денисом Илюхиным.

Соревнования проходили по новым правилам. Поединки были разбиты на два периода по три минуты, баллы спортсмены получали за акцентированные удары и броски. Если боец проводил три нокдауна за один раунд, то ему присуждалась чистая победа. На проведение приема в партере отведено минимальное время, это было сделано для большей зрелищности поединков.

В субботу была подписана декларация о создании Лиги боевого самбо. Подписи под документом поставили президент лиги Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Турнир в Сочи посетил президент России Владимир Путин.