Победа как воздух важна. Российские регбисты обыграли португальцев в матче ЧЕ

Португальская сборная подошла к этой встрече в более выигрышном с турнирной точки зрения положении. Подопечные Патриса Лагиске одержали победы в своих первых матчах турнира и занимали второе место в турнирной таблице, при этом российская команда стартовала на чемпионате Европы с двух поражений.

В первом тайме преимущество осталось за российской командой. Попытку занес Андрей Остриков, одна реализация и четыре точных штрафных на счету Рамиля Гайсина. Португальцы ответили на это одной занесенной попыткой Томаса Апплетона и реализацией Дэни Антунеша. На перерыв команды ушли при счете 19:7 в пользу россиян.

Во втором тайме Антунеш точно исполнил штрафные на 52-й и 58-й минутах, сократив отставание до 13:19. Самый реальный шанс упрочить лидерство у россиян был на 62-й минуте, но португальцы остановили Патриса Пеки буквально в нескольких сантиметрах до зачетной линии. На 70-й минуте Мануэль Пинто занес попытку, и разрыв в счете стал минимальным. На 78-й минуте португальская команда получила право на штрафной, но, к счастью для россиян, Антунеш не сумел пробить точно.

После матча Гайсин отметил, что игра получилась довольно напряженной, но он доволен тем, что справился с ответственностью и успешно исполнил штрафные. "Лучше понемногу набирать очки, если выбить мяч в аут, шансы 50 на 50, это надо еще бросить, построиться. А так железно забиваем три очка, и я думаю, это было правильное решение. На мне лежала большая ответственность, но под давлением даже хорошо играть, мне это нравится", - сказал Гайсин.

Победа как воздух

После матча важность этой победы отметили все игроки российской сборной. Этот результат был необходим команде и с психологической, и с турнирной точки зрения.

"Я очень рад этому результату, это на самом деле очень хорошая и тяжелая победа. Она нам на данный момент нужна, в том числе и психологически. Если бы мы проиграли, не знаю, что бы было. Теперь будем готовиться к матчу с румынами, это соперник еще более сильный, но и его по силам обыграть", - сказал после матча Гайсин.

Один из самых опытных игроков российской команды Виктор Гресев отметил, что несмотря на положительный результат, остался недоволен игрой команды. "Недоволен тем, как мы сыграли, будем реабилитироваться дальше. Радость есть, это важная победа, она была важна как воздух. Но я не рад тому, как мы это сделали", - сказал Гресев.

Особенно запоминающимся этот матч должен стать для Андрея Гарбузова, он впервые вышел на поле в статусе капитана сборной и провел сотую игру за национальную команду. "Самое главное, что после двух поражений мы, наконец-то, выиграли. Появилось настроение у команды, у игроков, мы движемся вперед. После поражений непросто приходится, тем более, что следующий матч нам надо обязательно выигрывать", - отметил Гарбузов.

"Когда ты капитан, в первую очередь, ответственности больше, тренеры больше с меня спросят, мне надо принимать больше решений. Мне все сегодня помогали. Наверное, все же я разобрался, и у меня получилось быть капитаном, - считает спортсмен. - А что касается сотого матча, то теперь мне надо 101-й матч делать, на сотом нельзя останавливаться".

Гостеприимный Калининград

Большие футбольные стадионы в России уже не в первый раз принимают регбийные матчи. Перед Кубком мира российская сборная играла на "ВТБ-Арене" в Москве, прошлый домашний матч чемпионата Европы команда провела на сочинской арене "Фишт". Стадион в "Калининграде" собрал на матче команд России и Португалии около 11,5 тысячи человек. До матча для болельщиков была организована развлекательная программа и раздача атрибутики. Арены в Сочи и Калининграде принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мечта стала реальностью. Хочется сказать спасибо всем калининградцам, всем, кто пришел на матч. Мы вас слышали, очень рады играть при такой поддержке. Надеюсь, эта была не последняя игра сборной в Калининграде", - поделился после матча российский регбист и уроженец Калининграда Владимир Подрезов.

На матче присутствовали генеральный директор Федерации регби России Станислав Дружинин и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Мы в последнее время идем на рекорды - хорошие стадионы, сегодня вот более 11 тысяч болельщиков. Очень рады, что все больше людей интересуются регби, - отметил Дружинин. - Сегодня говорили с губернатором Калининградской области о развитии регби в регионе, будем наращивать количество детских секций, есть мысли о том, чтобы создать команду вышей лиги".