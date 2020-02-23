Ягр считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по количеству шайб в НХЛ

В субботу Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче с "Нью-Джерси" (2:3). Он стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось достигнуть этой отметки. Лидером по этому показателю является Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Ягр в этом списке занимает третье место (766).

"Если он останется в НХЛ и все еще будет испытывать страсть к игре, то, думаю, он сможет [побить рекорд Гретцки], - сказал Ягр. - Рекорды должны быть побиты, верно? И Овечкин всегда был игроком, который делал все возможное для победы команды, поэтому он заслуживает этого. У него есть огромный талант, он хороший пример для подражания".

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).