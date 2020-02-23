Кравчук: Овечкин сделает все, чтобы догнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

В субботу Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче с "Нью-Джерси" (2:3). Он стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось достигнуть этой отметки. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не остановится на достигнутом и сделает все, чтобы догнать в списке лучших снайперов канадца Уэйна Гретцки. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук.

"Думаю, что Овечкин [в текущем сезоне] в состоянии подняться на седьмое место [в списке лучших снайперов], догнать Гартнера. Чтобы догнать Эспозито, нужно забросить 17 шайб, это сложно, но теоретически возможно, - сказал Кравчук. - Он не просто родился в спортивной семье, но и сам по духу чемпион. Поэтому на достигнутом он не остановится и сделает все, чтобы догнать Гретцки, хотя это и очень сложная задача".

Гретцки завершил карьеру в 1999 году. "Конечно, на мой взгляд, хоккей стал другим: вратари сейчас более атлетичные и лучше подготовлены технически, форма другая, у игроков клюшки лучше, - отметил Кравчук. - Забивать сейчас сложнее, но не каждый в наше время забивает по 30-40 голов: это талант, усердие, голевое чутье".