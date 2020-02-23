Малкин поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

В субботу "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на его счету 894 гола.

"Я поздравляю его, - сказал Малкин. - Мы знаем, что он потрясающий игрок, он никогда не останавливается. Я люблю его игру, он - русская машина. Я рад, что ему удалось забросить эту шайбу, потому что знаю, что это непросто".