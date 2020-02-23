Малкин поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

ТАСС, 23 февраля. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил форварда "Вашингтона" Александра Овечкина с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Малкина приводит Pens Inside Scoop.
В субботу "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на его счету 894 гола.
"Я поздравляю его, - сказал Малкин. - Мы знаем, что он потрясающий игрок, он никогда не останавливается. Я люблю его игру, он - русская машина. Я рад, что ему удалось забросить эту шайбу, потому что знаю, что это непросто".
Malkin on Ovechkin scoring 700 goals: "First, congratulations. We know he's an amazing player. He never stops. I love his game. He's like a Russian machine. ... I'm happy he scored because I know it's not easy. Keep it going." -SK— Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) February 22, 2020
Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).