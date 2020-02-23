Овечкин заявил, что рад быть в компании великих игроков, забросивших 700 шайб в НХЛ

В субботу Овечкин в матче с "Нью-Джерси" (2:3) отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 700-й в карьере. До него этот рубеж преодолели семь игроков - Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Был отличный пас от [Евгения] Кузнецова, я бросил, шайба попала в штангу и залетела в ворота. С этим рубежом покончено, будем двигаться дальше", - сказал Овечкин.

"Это хорошая компания, я счастлив быть среди таких великих хоккеистов. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на других вещах, мы должны набирать очки, завтра будет большая игра (против "Питтсбурга" - прим. ТАСС)", - добавил он.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).