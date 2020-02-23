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Футбол в Испании

"Реал" проиграл "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

Единственный во встрече мяч на 79-й минуте забил Хосе Моралес
Серхио Рамос, Каземиро, Марсело и Карим Бензема EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
Описание
Серхио Рамос, Каземиро, Марсело и Карим Бензема
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

ТАСС, 23 февраля. "Реал" проиграл "Леванте" со счетом 0:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 79-й минуте забил Хосе Моралес.

"Реал" потерпел второе поражение в текущем сезоне чемпионата Испании. В первый раз команда проиграла 19 октября прошлого года в гостевом матче с "Мальоркой" (0:1).

В турнирной таблице "Реал" занимает второе место, набрав 53 очка, и два очка уступает лидирующей "Барселоне", которая в субботу разгромила "Эйбар" со счетом 5:0. "Леванте" с 32 очками идет 10-м.

В следующем туре "Реал" 1 марта примет "Барселону", "Леванте" 29 февраля в гостях встретится с "Эйбаром". Кроме того, "Реал" 26 февраля дома проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

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