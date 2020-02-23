Гретцки считает, что Овечкин имеет хорошие шансы превзойти его рекорд по числу шайб в НХЛ

В субботу "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидером по этому показателю является Гретцки, на его счету 894 гола.

"Я горжусь тем, чего достиг, трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что делает Овечкин сейчас, - сказал Гретцки. - У него есть отличный шанс превзойти мое достижение. Для этого необходимы две вещи: быть здоровым и играть в хорошей команде. Для рекорда мне пришлось играть с хорошими хоккеистами, сейчас и он выступает с хорошими партнерами, что ему помогает".

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).