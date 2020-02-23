Наш ответ ММА. Лига боевого самбо создана в Сочи

Во время церемонии Путин сфотографировался со всеми участниками чемпионата, а также отметил, что самбо - это зрелищный и динамичный вид спорта, который был создан из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР, и боевое самбо, которое развивалось, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки и Министерства обороны РФ, сегодня становится массовым видом спорта. "Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, а будет любим тысячами людей в нашей стране и за границей", - отметил президент.

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Первый чемпионат Лиги боевого самбо прошел в субботу в Сочи на олимпийской арене "Ледяной куб". В церемонии награждения победителей принял участие президент России Владимир Путин, который обладает званием мастера спорта по самбо.

Перед стартом соревнований декларацию о создании Лиги боевого самбо подписали президент лиги Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Цель декларации - развитие Лиги профессионального боевого самбо в мире. Ротенберг подчеркнул, что самбо открывает новую веху в своей истории. Для проведения чемпионатов лиги разработаны новые правила, которые по задумке должны минимизировать судейские ошибки.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев напомнил, что около 70 процентов нынешних чемпионов мира по смешанным единоборствам (ММА) - выходцы из самбо, и эта система в России держится именно благодаря боевому самбо. Он отметил, что одной из задач самбо может стать коммерциализация профессионального самбо как эффективной модели для извлечения прибыли.

Шестаков выразил уверенность в том, что самбо уже обладает достаточной популярностью, чтобы встать на коммерческие рельсы. "Почему нет? А кикбоксинг, а муай-тай, а карате? Мы столько развивали самбо, столько добивались его популярности, что сейчас уже можно думать и о каких-то коммерческих проектах", - сказал Шестаков ТАСС.

Говоря об оттоке самбистов в ММА, Ротенберг подчеркнул, что у лиги нет цели "задушить смешанные единоборства". "Мы просто ратуем за свой вид спорта. Мы - мирные люди, хотелось бы, чтобы эти бои проходили только на ковре, а в мире царили дружба, мир и согласия, - сказал Ротенберг. - Мы не против ММА, пусть они развиваются, мы будем дружить, может быть, мы что-то полезного можем взять у них, что-то - они у нас".

У России будет свой кодокан

Главный тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков рассказал ТАСС, что спортсмены уже выразили желание поучаствовать в лиге. "Создание Лиги боевого самбо позволит спортсменам дольше оставаться в своем виде спорта, зарабатывать на жизнь тем, что они умеют, - сказал Конаков. - На собрании команды спортсмены выразили желание участвовать в ней, тем более что Лига будет взаимодействовать с календарем Всероссийской федерации самбо. На любительском уровне они завоевывают титулы, имя, в лиге они смогу зарабатывать себе на жизнь, становясь ее героями".