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ММА

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде

ТАСС, 23 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов победил американца Кевина Агилара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в новозеландском Окленде.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой стал вторым для россиянина после трехлетнего перерыва. Всего в активе 29-летнего спортсмена 19 побед и четыре поражения в ММА. 31-летний Агилар потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

Теги
ММА
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