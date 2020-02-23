{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три игры чемпионата Италии по футболу перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса

Не состоятся воскресные матчи "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Аталанта" - "Сассуоло"

ТАСС, 23 февраля. Три матча чемпионата Италии по футболу в высшем дивизионе, которые должны были пройти в воскресенье, перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, комментарий которого приводит портал Football Italia.

"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия", - сказал Конте.

В этих регионах в воскресенье должны были пройти матчи "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Аталанта" - "Сассуоло". В субботу в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах.

Число зараженных коронавирусом растет в Италии на протяжении последних двух дней ежечасно, и сейчас оно достигло 76 человек. Инфицированные выявлены в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио, два человека скончались от коронавируса. Наибольшее число заболевших в северной области Ломбардия, где 10 городов с 50 тыс. жителей полностью изолированы. В Италии уже было ранее объявлено чрезвычайное положение в связи распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По сообщениям центрального телевидения Китая, количество летальных исходов в стране составило 2348 случаев, выздоровели почти 20,8 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,4 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ММА
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС