Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжает устанавливать достижение за достижением. В субботу капитан столичного клуба достиг знаменательной отметки - 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В середине января Овечкин вошел в топ-10 лучших снайперов в истории НХЛ и в течение месяца поднялся в этом списке до восьмого места. Однако отметка в 700 шайб российскому форварду не покорялась достаточно долго. После ударного отрезка с 13 января по 4 февраля, за который 34-летний форвард забросил 14 шайб и оформил три-хет-трика, наступила голевая засуха - Овечкин не мог поразить ворота соперника на протяжении пяти матчей. Прервать молчание российский нападающий смог 20 февраля в матче против "Монреаля" (3:4 ОТ), эта шайба стала для него 699-й в карьере.

После этого Овечкин решил больше не томить болельщиков ожиданием и забросил юбилейную шайбу уже в следующем матче - против "Нью-Джерси". Игра для "Вашингтона" складывалась не лучшим образом - клуб проигрывал к середине второго периода 0:2. Однако команде удалось переломить ход встречи и сравнять счет, и сделал это именно Овечкин - мощным броском из правого круга вбрасывания. Но довести дело до победы и добавить положительных эмоций Овечкину "Вашингтон" не смог, пропустив в концовке встречи и потерпев шестое поражение в последних семи матчах. "Был отличный пас от [Евгения] Кузнецова, я бросил, шайба попала в штангу и залетела в ворота. С этим рубежом покончено, будем двигаться дальше", - скромно прокомментировал Овечкин юбилейный гол. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 42 шайбы, по этому показателю он занимает третье место, уступая Давиду Пастрняку ("Бостон") и Остону Мэттьюсу ("Торонто"), на счету которых по 43 гола. Всего за карьеру Овечкин набрал 1270 очков (700 шайб + 570 результативных передач) в 1144 играх. Он стал восьмым игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 700 шайб. До него этот рубеж преодолели семь игроков - Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). Овечкин стал вторым игроком в истории, забившим 700 голов в составе одной команды. Ранее подобного достижения добился Хоу, выступая за "Детройт". Кроме того, россиянин стал вторым самым молодым игроком, забившим 700 шайб, - он забил юбилейный гол в 34 года 158 дней. Моложе него был только Гретцки - 29 лет 342 дня. Реальный шанс превзойти Гретцки После окончания матча с "Нью-Джерси" на официальном сайте НХЛ была выложена подборка мнений бывших и действующих хоккеистов о том, сможет ли Овечкин превзойти рекорд Гретцки по голам. Почти все опрошенные уверены в том, что у российского форварда есть реальные шансы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Среди них был и сам Гретцки.

"Я горжусь тем, чего достиг, трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что делает сейчас Овечкин, - сказал Гретцки. - У него есть отличный шанс превзойти мое достижение. Для этого необходимы две вещи: быть здоровым и играть в хорошей команде. Для рекорда мне пришлось играть с хорошими хоккеистами, сейчас и он выступает с хорошими партнерами, что ему помогает". Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и вовсе высказал 100-процентную уверенность в том, что рекорд Гретцки падет. "Я думаю, что он побьет его (рекорд - прим. ТАСС), - сказал Панарин. - Если он будет здоров, то совершенно точно рекорд падет. Удачи ему". Бывший форвард "Вашингтона" Майк Гартнер, который является ближайшим ориентиром российского форварда в списке лучших снайперов, считает, что если кто и сможет превзойти Гретцки, то только Овечкин. "У него есть шанс побить рекорд, он обладает всем необходимым для того, чтобы сделать это, - сказал Гартнер. - Гретцки является лучшим снайпером в истории, он забил 894 гола. Но если кто и сможет его превзойти, то только Овечкин". Чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забросить 194 шайбы. Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истекает в конце следующего сезона. В случае подписания соглашения на пять лет Овечкину для того, чтобы побить рекорд Гретцки, нужно будет забрасывать в среднем чуть более 30 шайб за сезон. Самым низким показателем российского форварда за карьеру были 32 шайбы в сезонах-2010/11 и 2012/13 (укороченный из-за локаута). "Думаю, он доиграет до 40 лет и обойдется без травм, - сказал Дионн, занимающий пятое место в списке лучших снайперов. - Я не вижу у него замедления в игре. Но это (побитие рекорда - прим. ТАСС) будет зависеть от его стабильности. Он не может позволить себе закончить сезон с 25 заброшенными шайбами". Русская машина Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн рассчитывает, что карьера Овечкина продлится еще несколько лет. "Это потрясающе! Рекорд Гртецки казался неприступным, однако Овечкин проводит удивительную карьеру, которая, как мы надеемся, продолжится еще в течение нескольких лет, - сказал Бетмэн. - Очевидно, что его долголетие будет ключевым фактором в том, сможет ли он в конечном итоге достичь этого рекорда или нет".

На эту тему Каждый матч - рекорд. Овечкин вышел на чистое восьмое место в истории НХЛ по числу голов

Не остался в стороне от поздравлений и партнер Овечкина по сборной России Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург". "Мы знаем, что он потрясающий игрок, он никогда не останавливается. Я люблю его игру, он - русская машина. Я рад, что ему удалось забросить эту шайбу, потому что знаю, что это непросто". Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Игорь Кравчук в беседе с ТАСС отметил, что в нынешнем сезоне Овечкину по силам обогнать Гартнера и подняться на седьмое место в списке снайперов. "Чтобы догнать Эспозито (шестое место), нужно забросить 17 шайб, это сложно, но теоретически возможно", - добавил Кравчук. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Ягр назвал Овечкина хорошим примером для подражания. "Если он останется в НХЛ и все еще будет испытывать страсть к игре, то, думаю, он сможет [побить рекорд Гретцки]. Овечкин всегда был игроком, который делал все возможное для победы команды, поэтому он заслуживает этого. У него есть огромный талант, он хороший пример для подражания", - отметил Ягр. Достижения Овечкина Овечкин является вторым европейцем в топ-10 снайперов в истории НХЛ после Ягра, российский форвард - единственный действующий игрок в десятке лучших снайперов. Овечкин - лидер по количеству голов среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков в НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является Патрик Марло (561 шайба в 1713 матчах), из россиян - Илья Ковальчук (442 шайбы в 918 матчах).