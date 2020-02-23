Шестеркин повторил рекорд клуба НХЛ "Рейнджерс" по победам подряд для вратарей-новичков

ТАСС, 23 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джеспер Фаст (10-я и 47-я минуты), Мика Зибанежад (38). У проигравших отличился Джо Торнтон (18, 34).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. В активе россиянина теперь 83 очка (31 шайба + 52 передачи) в текущем сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 46 и одержал седьмую победу подряд, повторив клубный рекорд для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42). Шестеркин был признан первой звездой матча, Фаст - второй, Торнтон - третьей.

"Рейнджерс" занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков в 61 игре. "Сан-Хосе" идет 13-м на Западе с 56 очками в 61 встрече.

В следующем матче "Рейнджерс" 26 февраля в гостях сыграют с "Нью-Йорк Айлендерс", "Сан-Хосе" с этим же клубом встретится на выезде 24 февраля.