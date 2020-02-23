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НХЛ

"Каролина" с водителем ледозаливочной машины в воротах победила "Торонто" в матче НХЛ

Оба голкипера "Каролины" получили травмы, поэтому команде пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены

ТАСС, 23 февраля. "Торонто" проиграл "Каролине" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Лукас Уолмарк (26-я минута), Нино Нидеррайтер (30), Уоррен Фогеле (31, 41), Теуво Терявяйнен (34) и Мартин Нечас (44). У проигравших отличились Александр Керфут (20), Джон Таварес (34) и Пьер Энгваль (36).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 57 очков (24 шайбы + 33 передачи).

Матч в воротах "Каролины" начинал Джеймс Раймер, однако в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Но и он не смог доиграть встречу до конца из-за повреждения, полученного в середине второго периода. Поскольку в заявке на матч могут находиться только два голкипера, "Каролине" пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены - 42-летнего водителя ледозаливочной машины Дэйва Эйрса. Он появился на площадке при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы и отразил восемь бросков, но команда в итоге одержала победу.

Эйрс никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, до этого рекордсменом был вратарь "Чикаго" Хью Леман (41 год 80 дней, дебют - 17 ноября 1926 года). Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ. Рекорд принадлежит Лестеру Патрику - 43 года 80 дней (дебют - 20 марта 1927 года).

"Каролина" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 61 матче, "Торонто" идет девятым с 72 очками в 63 играх. В следующей встрече "Каролина" 26 февраля примет "Даллас", "Торонто" в этот же день в гостях сыграет с "Тампой".

 

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