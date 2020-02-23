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НХЛ

Водитель ледозаливочной машины Эйрс назвал неожиданный дебют в НХЛ лучшим моментом в жизни

Оба голкипера "Каролины" по ходу матча с "Торонто" получили травмы, поэтому команде пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены

ТАСС, 23 февраля. Водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, вставший в ворота "Каролины" во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто", назвал это событие лучшим моментом в жизни. Комментарий Эйрса приводит пресс-служба НХЛ.

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Торонто и завершилась победой "Каролины" со счетом 6:3. Матч в воротах гостей начинал Джеймс Раймер, однако в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Но и он не смог доиграть встречу до конца из-за повреждения, полученного в середине второго периода. Поскольку в заявке на матч могут находиться только два голкипера, "Каролине" пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены - 42-летнего Эйрса.

"Это просто потрясающе, очевидно, что это лучший момент в моей жизни, - сказал Эйрс. - На самом деле я получил много текстовых сообщений, в которых говорилось "выходи", и тут же в комнату кто-то зашел и сказал: "Одевайся, ты идешь на лед". Я был немного шокирован, но мне это понравилось".

"Второй период был немного волнительным, но в перерыве я сказал парням, что как только мы выйдет на заключительный отрезок, я успокоюсь и буду готов выиграть матч, - продолжил Эйрс. - Парни были великолепны. На самом деле перед выходом на лед один из хоккеистов мне сказал: "Просто повеселись, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб". Это меня устроило и в итоге все прошло просто здорово".

Эйрс в матче пропустил две шайбы и отразил восемь бросков. Он никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, до этого рекордсменом был вратарь "Чикаго" Хью Леман (41 год 80 дней, дебют - 17 ноября 1926 года). Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ, рекорд принадлежит Лестеру Патрику - 43 года 80 дней (дебют - 20 марта 1927 года).

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