{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Ананян победил бывшего соперника Дадашева Матиаса

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей

ТАСС, 23 февраля. Российский боксер Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико в бою в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). 10-раундовый поединок завершился победой Ананяна единогласным решением судей.

Один судья отдал победу россиянину со счетом 96:93, двое других - со счетом 95:94.

Ананян нанес первое поражение Матиасу на профессиональном ринге, в послужном списке 27-летнего пуэрториканца теперь 15 побед (все - нокаутом) и одно поражение. В ночь на 20 июля 2019 года Матиас техническим нокаутом победил Максима Дадашева, позднее россиянин скончался в больнице от полученных в поединке травм.

На счету 31-летнего Ананяна 14 побед (7 - нокаутом), два поражения и две ничьи. В 2017 году он был континентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Бокс
Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC
Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС