Российский боксер Ананян победил бывшего соперника Дадашева Матиаса

ТАСС, 23 февраля. Российский боксер Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико в бою в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). 10-раундовый поединок завершился победой Ананяна единогласным решением судей.

Один судья отдал победу россиянину со счетом 96:93, двое других - со счетом 95:94.

Ананян нанес первое поражение Матиасу на профессиональном ринге, в послужном списке 27-летнего пуэрториканца теперь 15 побед (все - нокаутом) и одно поражение. В ночь на 20 июля 2019 года Матиас техническим нокаутом победил Максима Дадашева, позднее россиянин скончался в больнице от полученных в поединке травм.

На счету 31-летнего Ананяна 14 побед (7 - нокаутом), два поражения и две ничьи. В 2017 году он был континентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).