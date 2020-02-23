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НХЛ

"Флорида" уступила "Вегасу" в матче НХЛ. Дадонов набрал два очка

Встреча завершилась со счетом 3:5
Описание
© AP Photo/Marc Sanchez

ТАСС, 23 февраля. "Флорида" уступила "Вегасу" со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Томаш Носек (12-я минута), Уильям Каррье (33), Макс Пачиоретти (40) и Райлли Смит (41 и 59). У проигравших отличились Майк Хоффман (4), российский форвард Евгений Дадонов (21) и Алекси Саарела (46).

Дадонов также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Саарелы, всего в активе 30-летнего форварда теперь 46 очков (25 шайб + 21 передача) в текущем сезоне. Гол в ворота "Вегаса" стал 200-м очком для Дадонова в НХЛ, на счету россиянина 201 (91+110) очко в 272 встречах.

"Вегас" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 63 матчах. "Флорида" идет 11-й, имея в активе 70 очков после 62 встреч. В следующем матче "Вегас" 24 февраля на выезде сыграет с "Анахаймом", а "Флорида" двумя днями позднее в гостях встретится с "Аризоной".

В параллельном матче "Ванкувер" на домашней площадке разгромил "Бостон" со счетом 9:3.

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