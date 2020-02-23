Родители Овечкина в письме поздравили его с 700-й шайбой в НХЛ

В субботу "Вашингтон" в гостях проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. До него этот рубеж преодолели семь игроков - Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

ТАСС, 23 февраля. Родители российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина не удивляются 700-й заброшенной шайбе сына в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и ожидают, что он сумеет добраться до отметки в 900 голов. Письмо родителей хоккеиста опубликовано на русскоязычной версии сайта НХЛ.

"Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье, но всегда включаем телевизор, когда играет "Вашингтон", хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идем на стадион, там совсем другие ощущения", - говорится в письме.

"Если самочувствие позволит, то снова прилетим, но и дома хорошо, и вот на даче мы видели твой 700-й гол. Мы тебе всегда говорим: "Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут, свое ты забьешь". Мы не удивляемся твоим 700 шайбам, ты молодец", - добавили родители Овечкина.

"700-й гол - это хорошая цифра, но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: "Не считайте шайбы, пусть парень играет в свое удовольствие. У него все хорошо получается, и надо продолжать в том же духе", - сообщается в обращении.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).