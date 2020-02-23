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Бокс

Иск вдовы боксера Дадашева рассматривается в США

По словам генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, сейчас всем занимаются юристы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Иск вдовы российского боксера Максима Дадашева в настоящий момент рассматривается в США. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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"Иск подан, идет процесс [рассмотрения]. Сейчас всем занимаются юристы", - сказал Кремлев.

Дадашев скончался в США 23 июля прошлого года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.

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