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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Касперович объяснил решение взять чужую аккредитацию на чемпионате мира по биатлону

Личный тренер Александра Логинова заявил, что не собирался использовать ее в корыстных целях
Александр Касперович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Сергей Бобылев/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на чемпионате мира в Антхольце чужую аккредитацию на полчаса, не собирался использовать ее в корыстных целях. Об этом личный тренер Александра Логинова рассказал журналистам.

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Использование Касперовичем чужой аккредитации заставило Международный союз биатлонистов (IBU) инициировать разбирательство с привлечением итальянской полиции. Поскольку тренер и спортсмен ранее были причастны к нарушению антидопинговых правил, использование чужой аккредитации, по мнению IBU, могло быть связано с сокрытием новых нарушений.

"Это [использование чужой аккредитации] всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы [журналисты] сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было о том, что они [IBU] догадаются", - сказал Касперович.

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"Да, она у меня была во время пасьюта, она была необходима для того, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро, на этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Тем более я ничего не сделал, чтобы могло помешать спортсменам, никаких зон не пересекал, не заходил на стрельбище, не мешал тренерам. Я делал все, чтобы спортсмен показал результат", - добавил он.

Итальянская полиция в субботу утром провела обыск в гостинице сборной России. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка не нашли улик против Логинова и Касперовича.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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