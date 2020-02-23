Касперович объяснил решение взять чужую аккредитацию на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на чемпионате мира в Антхольце чужую аккредитацию на полчаса, не собирался использовать ее в корыстных целях. Об этом личный тренер Александра Логинова рассказал журналистам.

Использование Касперовичем чужой аккредитации заставило Международный союз биатлонистов (IBU) инициировать разбирательство с привлечением итальянской полиции. Поскольку тренер и спортсмен ранее были причастны к нарушению антидопинговых правил, использование чужой аккредитации, по мнению IBU, могло быть связано с сокрытием новых нарушений.

"Это [использование чужой аккредитации] всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы [журналисты] сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было о том, что они [IBU] догадаются", - сказал Касперович.