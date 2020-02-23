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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Тренер Логинова Касперович не исключает, что биатлонист завершит карьеру по причине травли

В субботу после утренних обысков полиции во время чемпионата мира в Италии спортсмен заявил, что задумывается об окончании карьеры
Александр Касперович Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов действительно может завершить карьеру, поскольку ему надоело бороться с травлей, связанной с его допинговым прошлым. Такое мнение журналистам высказал его личный тренер Александр Касперович.

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Использование Касперовичем чужой аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце заставило Международный союз биатлонистов (IBU) инициировать разбирательство с привлечением итальянской полиции. Поскольку тренер и спортсмен ранее были причастны к нарушению антидопинговых правил, использование чужой аккредитации, по мнению IBU, могло быть связано с сокрытием новых нарушений. В субботу после утренних обысков полиции спортсмен заявил, что задумывается об окончании карьеры.

"Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру", - сказал Касперович.

Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление эритропоэтина, который был обнаружен в его пробах от 2013 года. Спортсмен уверен в своей невиновности, однако не объясняет обстоятельств того дела. По этой причине ряд его конкурентов критикуют его за молчание и нежелание принести извинения.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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