Федерация бокса России наградит Ананяна за победу над Матиасом

В ночь на воскресенье Ананян в Лас-Вегасе победил Матиаса в бою в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). 10-раундовый поединок завершился победой Ананяна единогласным решением судей.

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Петрос Ананян будет награжден Федерацией бокса России за победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Яркая победа Ананяна накануне 23 февраля, он просто разбил соперника. Своей победой он сделал большой подарок для нас, показал мужской характер. Будем награждать его за победу и мужской характер. Мы этот бой ждали и смотрели очень внимательно", - сказал Кремлев.

Ананян нанес первое поражение Матиасу на профессиональном ринге, в послужном списке 27-летнего пуэрториканца теперь 15 побед (все - нокаутом) и одно поражение. В ночь на 20 июля 2019 года Матиас техническим нокаутом победил Максима Дадашева, позднее россиянин скончался в больнице от полученных в поединке травм.

На счету 31-летнего Ананяна 14 побед (семь нокаутом), два поражения и две ничьи. В 2017 году он был континентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).