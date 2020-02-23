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Бокс

Промоутер боксера Джошуа предложил Фьюри летом провести бой

Ближайший поединок 30-летний Джошуа должен провести против болгарина Кубрата Пулева

ТАСС, 23 февраля. Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн выразил заинтересованность в проведении боя с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом Хирн написал в своем Twitter.

В воскресенье Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

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"Что-то невероятное от Фьюри. Нет необходимости устраивать третий бой [с Уайлдером], давайте сделаем поединок уже этим летом", - говорится в сообщении.

Ближайший бой 30-летний Джошуа должен провести против болгарина Кубрата Пулева, которому в мае исполнится 39 лет. Болгарский телеканал "Нова ТВ" сообщал, что поединок состоится в Лондоне 20 июня.

Джошуа обладает чемпионскими титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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