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Чемпионат мира по биатлону

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Гонка пройдет в воскресенье
Александр Логинов EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Последние события вынудили Александра отказаться от гонки", - сообщил собеседник агентства.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье. В мужской гонке сборную России представят Матвей Елисеев и Никита Поршнев, у женщин - Екатерина Юрлова-Перхт.

Теги
РоссияЧемпионат мира по биатлону
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