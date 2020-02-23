Объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ЧМ в многоборье в Норвегии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определил состав национальной команды на чемпионат мира в многоборье, который пройдет с 28 февраля по 1 марта в норвежском Хамаре. Как сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева, в заявку на турнир вошли 15 конькобежцев, включая трех запасных.

На чемпионате мира будут разыграны медали как в спринтерском, так и в классическом многоборье. В спринтерском многоборье выступят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков (Виктор Лобас в запасе), Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова (Ирина Кузнецова в запасе).

За медали в классическом многоборье поборются Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Беляев (Егор Юнин в запасе).

С 13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) проходил чемпионат мира на отдельных дистанциях. Сборная России по итогам того турнира заняла второе место в медальном зачете, уступив только команде Нидерландов. Кулижников выиграл золото на дистанциях 500 и 1000 метров, Воронина - на дистанции 5000 метров. Также в активе россиян пять серебряных и четыре бронзовые награды.